Лавров хоче, щоб Німеччина та Франція змусили Україну виконати "Мінськ"

На думку Лаврова, Україну не можна залишати "віч-на-віч із самою собою", оскільки тоді вона нібито не буде виконувати мінські домовленості.

"Її потрібно змушувати, саме для цього і був створений "нормандський формат", але Берлін та Париж поки манкують своїми зобов'язаннями. Ми привертаємо їхню увагу до того, що це треба обов'язково зробити", - сказав російський міністр.

Зазначимо, що нормандський формат переговорів було започатковано ще до підписання документу під назвою "Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу", який сьогодні і називають мінськими домовленостями.

Перша зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії для врегулювання конфлікту на Донбасі відбулася 6 червня 2014 року, а от мінські домовленості було підписано у лютому 2015 року.