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"Він дійсно зайшов у глухий кут": Єрмак про Нормандський формат

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Київ, Середа 01 грудня 2021 11:49
"Він дійсно зайшов у глухий кут": Єрмак про Нормандський формат Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Марія Кучерявець

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак оцінив стан перемовин в Нормандському форматі. Він вважає, що цей процес "зайшов в глухий кут".

Про це голова ОП заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Він (Нормандський формат - ред.) дійсно зайшов у глухий кут", - зазначив Єрмак.

За його словами, це, зокрема було пов'язано з проведенням виборів у Німеччині

"Через тиждень-півтора з'явиться новий канцлер (Німеччини - ред.). Хоча Ангела Меркель доклала багато зусиль, щоб організувати новий саміт лідерів нормандської четвірки. І я неодноразово повторював, що було б чудово якби наприкінці її каденції таки відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату. Але, на жаль, не склалося", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, раніше у президента України Володимира Зеленського заявили, що подальша робота нормандського формату за участю України, Франції, Німеччини та Росії під питанням, оскільки зустрічі в даному форматі не проводилися вже рік.

Додамо, Франція і Німеччина пропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів 11 листопада, однак російська сторона відмовилася.

Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив на необхідності нормандської зустрічі. Він зазначив, що вона потрібна для пожвавлення мирного процесу.

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Андрій Єрмак Офіс президента Нормандський формат
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