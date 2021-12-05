Лавров хочет, чтобы Германия и Франция заставили Украину выполнить "Минск"

По мнению Лаврова, Украину нельзя оставлять "лицом к лицу с самой собой", поскольку тогда она якобы не будет выполнять Минские договоренности.

"Ее нужно заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", - сказал российский министр.

Отметим, что нормандский формат переговоров был основан еще до подписания документа под названием "Комплекс мер по выполнению Минского протокола", который сегодня и называют минскими договоренностями.

Первая встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России для урегулирования конфликта на Донбассе состоялась 6 июня 2014 года, а вот минские договоренности были подписаны в феврале 2015 года.