"Лавочка" прикрыта: США не продлили разрешение на покупку нефти из РФ

Как пишет издание, истечение срока лицензии фактически завершает короткий период, в течение которого США ослабили санкции в отношении некоторых видов нефти из РФ, разрешив закупки. В ином случае - эти закупки были бы запрещены.

В частности, первое исключение администрация Трампа выпустила в марте, а второе - после истечения первого срока действия в апреле. Обе лицензии касались только части российской нефти, которая уже была погружена на танкеры.

Bloomberg отмечает, что отмена санкций вызвала споры, особенно среди европейских союзников, которые считают санкции необходимыми для того, чтобы лишить Россию доходов от нефти и финансирования войны против Украины.

Критики в свою очередь утверждают, что ослабление санкций способствовало обогащению Москвы. Даже несмотря на то, что ограничения сняли только для нефти которая уже была загружена танкеры, РФ обогатилась за счет резкого скачка цен на этот энергоресурс.

При этом некоторые страны, включая Индию и Индонезию, лоббировали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций, так как война с Ираном и почти полное закрытие Ормузкого проливе лишают мировые рынки миллионов баррелей нефти ежедневно.