ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Хмарно, дощі та до +5: прогноз погоди на сьогодні

Київ, П'ятниця 08 січня 2021 10:00
Хмарно, дощі та до +5: прогноз погоди на сьогодні
Фото: на півдні України пройдуть дощі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 8 січні буде хмарною і прохолодною, у південних областях вдень очікується до +5. Нічна температура повітря подекуди опуститься до -2.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Прогноз в регіонах

Сьогодні у всіх областях, крім південних, сухо і без опадів. При цьому протягом дня буде хмарно. На заході України вдень від 0 до +3, вночі від -2 до +1. На півночі країни, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до +2.

У східних областях вдень від +1 до +4, вночі від 0 до +2. У центрі України вдень від 0 до +3, вночі від 0 до +2.

У той же час у південних регіонах пройдуть дощі. Днем тут буде від +2 до +5, вночі від -1 до +2. В окупованому Криму потеплішає до +6.

Хмарно, дощі та до +5: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Києві та області хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень очікується від 0 до +2, вночі від 0 до +2.

Хмарно, дощі та до +5: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. Погодні умови відповідають I рівню небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство прогноздождиПогода

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся