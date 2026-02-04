RU

Общество Образование Деньги Изменения

Лавины могут сойти в любой момент: туристов призывают не идти в Карпаты 5 февраля

Фото: Туристов предупредили о лавинной опасности в Карпатах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Ивано-Франковской области 5 февраля объявлена значительная снеголавинная опасность из-за оттепели. Туристов призывают воздержаться от походов в горы.

Лавинная опасность в горах

По данным ГСЧС, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается 3 уровень снеголавинной опасности (значительный). Причина - повышение температуры и оттепель, существенно повышающие риск схода лавин.

Спасатели отмечают: в период лавинной опасности не стоит отправляться в горы, даже опытным туристам.

Что советуют спасатели

В ГСЧС призывают придерживаться базовых правил безопасности:

  • не ходить в горы в одиночку;
  • перед походом обязательно проверять прогноз погоды;
  • в случае штормового предупреждения - отменять маршрут;
  • внимательно осматривать склоны перед движением;
  • не подходить близко к краю снежного покрова;
  • в случае схода лавины стараться как можно быстрее отойти в сторону.

Какой будет погода

По прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, 5 февраля в области ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью возможен мокрый снег с дождем, днем - без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололедицу, ночью и утром - слабый туман.

Температура воздуха:

  • в городе: ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла;
  • по области: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

Спасатели призывают жителей и туристов быть максимально осторожными и учитывать лавинную опасность при планировании поездок в горы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Уже с четверга, 5 февраля, синоптики прогнозируют постепенное потепление и снегопады в части регионов, а к пятнице, 6 февраля, морозы ослабнут по всей стране.

Также мы писали о климатических особенностях февраля в Украине и предварительный прогноз на февраль 2026 года.

КарпатыИвано-Франковская областьНепогода в УкраинеПогодаГоры