Сколько дронов передали украинским защитникам с начала года: ответ Минобороны

Поставки беспилотников на фронт в 2024 году значительно увеличились. С начала года украинским защитникам передали 1,3 млн дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как добавили в Минобороны, там работают над повышением технологического уровня украинского войска и масштабными поставками дронов воинам.

В ведомстве отметили, что продолжается работа по контрактованию поставок беспилотников на следующие месяцы и годы. Это позволит обеспечить планомерные поставки дронов на фронт.

"По состоянию на сегодняшний день более 1 300 000 дронов передано Силам обороны. Продолжаются активные поставки", - сказано в сообщении Минобороны.

Дроны для украинских защитников

Напомним, еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заверял, что в 2024 году украинским защитникам передадут 1 млн беспилотников.

При этом на прошлой неделе Министерство обороны Украины отмечало, что с начала года бойцам ВСУ предоставили 1,2 млн беспилотников.

Также сегодня, 17 декабря, стало известно, что Минобороны направило в боевые бригады 1,89 млрд гривен, чтобы они закупили дроны.

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