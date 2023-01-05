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В Латвии задержали журналиста пропагандистского издания РФ за шпионаж

Фото: В Латвии задержали журналиста пропагандистского издания РФ за шпионаж (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Латвии задержали шеф-редактора пропагандистского российского СМИ Sputnik Литва Марата Касема. Его подозревают в нарушении экономических санкций ЕС в отношении РФ, а также в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Ближнее зарубежье.

Сообщается, что 5 января прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. Суд принял решение отправить журналиста под стражу. Касем отправлен в рижскую Центральную тюрьму.

В деле Касема речь идет о двух статьях - о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже, по второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.

На задержание и арест уже успела отреагировать спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Касем якобы заявлял о преследовании со стороны властей Балтийских стран за профессиональную деятельность.

"Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность", - заявила Захарова.

Напомним, ранее в Германии задержали работника разведки по подозрению в шпионаже в пользу России.

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