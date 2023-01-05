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У Латвії затримали журналіста пропагандистського видання РФ за шпигунство

Фото: У Латвії затримали журналіста пропагандистського видання РФ за шпигунство (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Латвії затримали шеф-редактора російського пропагандистського ЗМІ Sputnik Литва Марата Касема. Його підозрюють у порушенні економічних санкцій ЄС щодо РФ, а також у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Близьке зарубіжжя.

Повідомляється, що 5 січня відбулося засідання суду, на якому розглядалося питання щодо обрання запобіжного заходу. Суд ухвалив рішення відправити журналіста під варту. Касем відправлений до ризької Центральної в'язниці.

У справі Касема йдеться про дві статті - про порушення економічних санкцій Євросоюзу щодо РФ, а також про шпигунство, за другою статтею журналістові може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

На затримання та арешт уже встигла відреагувати речник МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, Касем нібито заявляв про переслідування з боку Балтійських країн за професійну діяльність.

"Зараз його заарештовано. Це помста диктаторських режимів за його свободу, за його правду, за його принциповість", - заявила Захарова.

Нагадаємо, раніше в Німеччині затримали працівника розвідки за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

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