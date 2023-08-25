В Латвии задержали четырех граждан: могли работать на ФСБ России

Сообщается, то уголовный процесс по этому делу был начат 1 августа по статье за оказание помощи иностранному государству против Латвии.

В рамках расследования правоохранители провели обыски на 14 объектах в Риге и других городах Латвии. Также в ходе обыском было изъято большое количество носителей информации и различных документов.

На объектах, связанных с задержанными, сотрудники Службы госбезопасности обнаружили устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности.

Данные, полученные в ходе расследования, свидетельствуют о том, что задержанные по поручению ФСБ России осуществляли действия, направленные против свободы, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц.

Троих подозреваемых арестовали, еще одному запретили выезжать за пределы Латвии и менять место жительства.

Российские агенты

Отметим, что российская шпионская сеть активно работает в странах Европы.

Совсем недавно в Латвии задержала мужчину, который был поклонником группы "Антифашисты Прибалтики". Его подозревают в шпионаже в пользу РФ.

До этого в Польше задержали российского агента, который наблюдал за военными объектами и морскими портами в стране. В МВД страны заявили, что это был уже 15 человек, задержанный в рамках расследования против шпионской сети.

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