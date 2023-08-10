Основатель "Яндекса" Волож осудил "варварское вторжение" России в Украину

Соучредитель российской интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож осудил "варварское вторжение" России в Украину. Это произошло через несколько дней после критики за его очевидные попытки дистанцироваться от Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей Воложа изданию "Медуза ".

"Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы", - говорится в заявлении.

Волож утверждает, что с 2014 года не живет на территории России, но понимает, что нем есть доля ответственности за действия страны.

"Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны", - написал Волож, у которого есть и российский, и израильский паспорта.

Попытка дистанцироваться

Волож описал себя как "израильского технологического предпринимателя казахстанского происхождения" на личном веб-сайте, что вызвало критику в российских СМИ и в Telegram за явное преуменьшение его связей с Россией.

Волож разработал "Яндекс" в России, создав крупнейшую в стране технологическую компанию и в конечном итоге выведя ее на американскую фондовую биржу Nasdaq в 2011 году.

Он ушел с поста генерального директора и покинул совет директоров после того, как Европейский Союз включил его в свой список санкций в июне 2022 года. Волож назвал решение ЕС "ошибочным".

"Яндекс" проводит корпоративную реструктуризацию, которая в конечном итоге должна привести к тому, что его основной доходный бизнес в России будет выделен из зарегистрированной в Нидерландах материнской компании Yandex NV.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, "Яндекс" стремился сбалансировать внутреннее давление, с одной стороны, со своими западными инвесторами, с другой.

"Яндекс" давно и активно сотрудничает с ФСБ, передавая данные пользователей. Его новостная лента много лет использовалась для кремлевской пропаганды.