В Латвии не исключают отправку войск в Украину, если будет решение НАТО

Спикер министерства обороны балтийской страны в комментарии СМИ отметил, что Латвия не выступает против размещения западных сухопутных войск в Украине.

"Латвия продолжает рассматривать много разных вариантов для усиления поддержки Украины", - сказал он.

Спикер добавил, что если будет соответствующее решение НАТО, Латвия рассмотрит такую возможность.

"Если между союзниками по НАТО будет договоренность о направлении войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность участия", - добавил представитель Латвии.

Что этому предшествовало

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва.

Действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии в войне - читайте в нашем материале.