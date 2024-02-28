В Латвии не исключают отправку войск в Украину, если будет решение НАТО
Латвия рассмотрит возможность отправки войск в Украину, если будет соответствующая договоренность между союзниками НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Спикер министерства обороны балтийской страны в комментарии СМИ отметил, что Латвия не выступает против размещения западных сухопутных войск в Украине.
"Латвия продолжает рассматривать много разных вариантов для усиления поддержки Украины", - сказал он.
Спикер добавил, что если будет соответствующее решение НАТО, Латвия рассмотрит такую возможность.
"Если между союзниками по НАТО будет договоренность о направлении войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность участия", - добавил представитель Латвии.
Что этому предшествовало
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.
Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.
При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва.
Действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии в войне - читайте в нашем материале.
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