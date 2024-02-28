ua en ru
Ср, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Латвии не исключают отправку войск в Украину, если будет решение НАТО

Рига, Среда 28 февраля 2024 14:49
UA EN RU
В Латвии не исключают отправку войск в Украину, если будет решение НАТО Фото: в Латвии не исключают отправку войск в Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия рассмотрит возможность отправки войск в Украину, если будет соответствующая договоренность между союзниками НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Спикер министерства обороны балтийской страны в комментарии СМИ отметил, что Латвия не выступает против размещения западных сухопутных войск в Украине.

"Латвия продолжает рассматривать много разных вариантов для усиления поддержки Украины", - сказал он.

Спикер добавил, что если будет соответствующее решение НАТО, Латвия рассмотрит такую возможность.

"Если между союзниками по НАТО будет договоренность о направлении войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность участия", - добавил представитель Латвии.

Что этому предшествовало

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва.

Действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии в войне - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Латвия
NEWS
Тарифы, пенсии, субсидии: каких изменений ждать украинцам в марте
Тарифы, пенсии, субсидии: каких изменений ждать украинцам в марте
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС