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У Латвії не виключають відправку військ в Україну, якщо буде рішення НАТО

Рига, Середа 28 лютого 2024 14:49
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У Латвії не виключають відправку військ в Україну, якщо буде рішення НАТО Фото: у Латвії не виключають відправку військ в Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Латвія розгляне можливість відправки військ в Україну, якщо буде відповідна домовленість між союзниками НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Речник міністерства оборони балтійської країни у коментарі ЗМІ зазначив, що Латвія не виступає проти розміщення західних сухопутних військ в Україні.

"Латвія продовжує розглядати багато різних варіантів для посилення підтримки України", - сказав він.

Речник додав, що якщо буде відповідне рішення НАТО, Латвія розгляне таку можливість.

"Якщо між союзниками по НАТО буде домовленість про направлення військ в Україну, Латвія розгляне можливість участі", - додав представник Латвії.

Що цьому передувало

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва.

Чи дійсно партнери готуються задіяти свої армії у війні - читайте у нашому матеріалі.

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