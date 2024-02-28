У Латвії не виключають відправку військ в Україну, якщо буде рішення НАТО
Латвія розгляне можливість відправки військ в Україну, якщо буде відповідна домовленість між союзниками НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Речник міністерства оборони балтійської країни у коментарі ЗМІ зазначив, що Латвія не виступає проти розміщення західних сухопутних військ в Україні.
"Латвія продовжує розглядати багато різних варіантів для посилення підтримки України", - сказав він.
Речник додав, що якщо буде відповідне рішення НАТО, Латвія розгляне таку можливість.
"Якщо між союзниками по НАТО буде домовленість про направлення військ в Україну, Латвія розгляне можливість участі", - додав представник Латвії.
Що цьому передувало
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.
Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.
При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва.
Чи дійсно партнери готуються задіяти свої армії у війні - читайте у нашому матеріалі.
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