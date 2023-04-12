В Латвии ответили Макрону о зависимости от США: больше единства, меньше автономии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Мы должны усиливать трансатлантическое единство, а не ослаблять его. Стратегическая автономия ЕС не должен подрывать сотрудничество с Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией", - написал Ринкевичс.

Он подчеркнул, что ЕС будет еще сильнее, "если продолжит вкладываться в наиболее важные отношения, и слабее - если их будет подрывать".

"Больше единства, меньше автономии", - добавил министр.