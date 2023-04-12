В Латвии ответили Макрону о зависимости от США: больше единства, меньше автономии

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости снизить зависимость Европы от Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.
"Мы должны усиливать трансатлантическое единство, а не ослаблять его. Стратегическая автономия ЕС не должен подрывать сотрудничество с Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией", - написал Ринкевичс.
Он подчеркнул, что ЕС будет еще сильнее, "если продолжит вкладываться в наиболее важные отношения, и слабее - если их будет подрывать".
"Больше единства, меньше автономии", - добавил министр.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки, а также избежать втягивания в конфликт между Китаем и США по Тайваню.
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