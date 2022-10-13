Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине: что туда вошло

Правительство Эстонии утвердило новый пакет военной помощи для Украины. Поставки ожидаются в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьера Эстонии Каи Каллас в Twitter .

"Эстония только что утвердила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем в Украину зимнюю форму, снаряжение и боеприпасы. Мы доставим их быстро ", - отметила она.

Также премьер Эстонии призвала всех союзников ускорить помощь Украине.

"Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - добавила Каллас.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на новый пакет помощь от эстонцев.

"Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Спасибо нашим союзникам", - написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram.