ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине: что туда вошло

Новина українською →
Таллин, Четверг 13 октября 2022 13:01
Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине: что туда вошло Фото: Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине (flickr)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство Эстонии утвердило новый пакет военной помощи для Украины. Поставки ожидаются в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьера Эстонии Каи Каллас в Twitter.

"Эстония только что утвердила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем в Украину зимнюю форму, снаряжение и боеприпасы. Мы доставим их быстро", - отметила она.

Также премьер Эстонии призвала всех союзников ускорить помощь Украине.

"Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - добавила Каллас.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на новый пакет помощь от эстонцев.

"Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Спасибо нашим союзникам", - написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

Напомним, в прошлом месяце Эстония передала Украине беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS.

По мнению экпертов, недавние массированные ракетные удары России по территории Украины должны ускорить поставки западного вооружения, в том числе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Эстония
NEWS
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны