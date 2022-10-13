Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине: что туда вошло
Правительство Эстонии утвердило новый пакет военной помощи для Украины. Поставки ожидаются в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьера Эстонии Каи Каллас в Twitter.
"Эстония только что утвердила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем в Украину зимнюю форму, снаряжение и боеприпасы. Мы доставим их быстро", - отметила она.
Также премьер Эстонии призвала всех союзников ускорить помощь Украине.
"Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - добавила Каллас.
В Офисе президента Украины уже отреагировали на новый пакет помощь от эстонцев.
"Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Спасибо нашим союзникам", - написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram.
Напомним, в прошлом месяце Эстония передала Украине беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS.
По мнению экпертов, недавние массированные ракетные удары России по территории Украины должны ускорить поставки западного вооружения, в том числе ПВО.
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