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В Латвии ищут основания для лишения гражданства миллиардера из РФ

Фото: российский миллиардер Петр Авен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Служба госбезопасности Латвии оценивают основания для лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LETA.

Как сообщается, оценка длится уже некоторое время, и сейчас ожидается заключение служб безопасности.

Основанием для лишения гражданства стали поправки к закону о лишении гражданства Латвии "лиц, оказывавших любую поддержку странам и лицам, совершившим действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств".

Отмечено, что еще в 2022 году тогдашний министр юстиции Янис Борданс призвал министра внутренних дел Кристапа Эклонса не затягивать рассмотрение вопроса о лишении гражданства Авена, включенного в списки лиц, подпадающих под международные санкции за поддержку действий России против Украины.

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году, а в 2012 году был награжден орденом Трех звезд. После вторжения России в Украину орденский капитул принял решение лишить российского бизнесмена ордена.

Напомним, в мае прошлого года Петр Авен подал в суд из-за санкций ЕС. Бизнесмен жаловался, что из-за них не может нанять уборщицы.

Авен попал под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года. В марте 2022 года санкции против него также ввела Великобритания.

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