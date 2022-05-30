Два російські мільярдери подали позови проти Ради ЄС через санкції
Михайло Фрідман та Петро Авен подали до суду через санкції ЄС. Бізнесмени скаржилися, що через них не можуть найняти прибиральниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на meduza.
Російські мільярдери Петро Авен та Михайло Фрідман подали позови проти Ради ЄС, яка наприкінці лютого наклала на них санкції через вторгнення Росії в Україну.
Цю інформацію агентству підтвердив представник Європейського суду юстиції у Люксембурзі, куди надійшли позовні заяви бізнесменів.
Позов Авена був зареєстрований 23 травня, позов Фрідмана - 24 травня. Інша інформація на сайті суду поки що недоступна.
Журнал Forbes оцінює статки Авена в 4,6 мільярда доларів, Фрідмана - в 12,9 мільярда доларів.
Мільярдери потрапили під санкції Євросоюзу 28 лютого 2022 року. Влада ЄС обґрунтувала рішення про обмежувальні заходи зв'язками Фрідмана та Авена у російських владних колах. У березні 2022 року санкції проти бізнесменів також запровадила Великобританія, де вони мешкають.
Після введення санкцій Фрідман та Авен залишили раду директорів Альфа-банку. Вони дали інтерв'ю, в яких назвали санкції несправедливими та поскаржилися на пов'язані з ними фінансові обмеження. Зокрема, Авен сказав, що не знає, чи тепер може найняти прибиральницю, а Фрідман - що не знає, як оплатити її послуги.
Нагадаємо, російський мільярдер Михайло Фрідман (група "Альфа") заявив, що війна в Україні - це трагедія і що вона повинна припинитися. Напередодні він потрапив під санкції Європейського союзу.
До цього голова інвестиційної компанії LetterOne Михайло Фрідман, який є уродженцем Львова, звернувся з листом до співробітників компанії зі словами:"я переконаний, що війна ніколи не може бути рішенням".
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