У Латвії шукають підстав для позбавлення громадянства мільярдера з РФ

Служба держбезпеки Латвії оцінюють підстави для позбавлення латвійського громадянства російського мільярдера Петра Авена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LETA.
Як повідомляється, оцінка триває вже деякий час, і зараз очікується висновок служб безпеки.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у травні минулого року Петро Авен подав до суду через санкції ЄС. Бізнесмен скаржився, що через них не може найняти прибиральниць.
Авен потрапив під санкції Євросоюзу 28 лютого 2022 року. У березні 2022 року санкції проти нього також запровадила Велика Британія.
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