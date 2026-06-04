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В Латвии назвали опасное "окно" для удара России по НАТО

10:23 04.06.2026 Чт
2 мин
Кто может стать первой жертвой в возможной войне?
aimg Елена Чупровская
Фото: Латвийский генерал назвал главное преимущество России перед НАТО в возможной войне (Getty Images)

Россия накопила преимущество в дронах и может воспользоваться им до конца 2028 года против стран НАТО, пока Альянс еще не завершил перевооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Командующего вооруженных сил Латвии Каспарса Пуданса, которого цитирует Financial Times.

Преимущество не в технологиях, а в масштабе

Генерал Пуданс объяснил, что Москва не имеет более качественных беспилотников, чем у стран НАТО. Но она производит их значительно больше и адаптирует быстрее.

"Их преимущество заключается в масштабируемости дронов. Они способны быстро пополнять запасы, иметь большое количество в больших масштабах", - сказал генерал.

Большинство программ модернизации армий НАТО вступят в силу только около 2029 года. По словам Пуданса, именно этот промежуток является потенциально опасным.

"Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и сделаем, то мы должны сделать это до конца 2028 года", - заявил он.

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Похожее мнение высказал и высокопоставленный чиновник оборонного ведомства одной из стран НАТО. По его мнению, у главы Кремля Путина есть как минимум две причины действовать раньше: неопределенность в отношении политики США после Трампа и рост оборонных бюджетов в Европе.

Опыт боевых действий как преимущество

Обе стороны войны в Украине используют тысячи дронов ежедневно. Но, как пишет издание, именно Россия получила преимущество из-за постоянных боевых экспериментов и быстрого совершенствования технологий на поле боя.

Силы НАТО пока имеют значительно меньше опыта. В прошлом месяце во время учений британской армии, которые воспроизводили сценарий войны в Эстонии, командиры прогнозировали, что беспилотники закончатся менее чем за неделю.

Угроза гибридных атак - уже сейчас

Пуданс различил два уровня угрозы. Масштабное вторжение пока нереально - Россия занята в Украине. Но гибридные действия: саботаж, кибератаки, дезинформация - возможны в любой момент.

"Мы живем с предположением, что агрессия в какой-то форме может произойти уже сегодня вечером", - подчеркнул генерал.

Как сообщало РБК-Украина, Латвия уже начала установку "зубов дракона" и противотанковых рвов вдоль всей границы с Россией. Барьеры размещены тремя рядами шириной около 10 метров, каждый элемент весит полторы тонны.

Тем временем новоназначенный премьер-министр Латвии Андрис Кулберс заявил о намерениях разорвать торговлю с Россией. Впрочем, он признал, что отдельные отрасли, в частности фармацевтическая, потребуют исключительного подхода.

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