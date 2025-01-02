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В Латвии украинец на велосипеде пытался незаконно пересечь границу с РФ, его задержали

Четверг 02 января 2025 16:57
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В Латвии украинец на велосипеде пытался незаконно пересечь границу с РФ, его задержали Иллюстративное фото: в Латвии украинец на велосипеде пытался незаконно пересечь границу с РФ (flickr.com/valstspolicija3)
Автор: Наталья Кава

Латвийские пограничники задержали гражданина Украины. Он пытался незаконно пересечь границу на велосипеде, чтобы оказаться в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Латвийские пограничники в волости Залесье получили с камер наблюдения фотографии подозрительного человека. Мужчина направлялся в сторону границы на велосипеде. Пограничники немедленно отправились проверить информацию.

Во время поисковых мероприятий в пограничной зоне было обнаружено упомянутого человека.

На допросе выяснилось, что мужчина является гражданином Украины, который намеревался пересечь латвийскую границу в направлении России. В отношении него был начат административный процесс. За нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф.

Ранее мы писали о том, что Латвия передала Украине 612 конфискованных у пьяных водителей машины. Сумма помощи составляет около 2,25 млн евро.

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