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В Латвии объявили в розыск бывшего депутата Сейма, которая поддержала агрессию РФ

Архивное фото: Глория Гревцова (Flickr com Ieva Ābele Saeima)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшего депутата Сейма Латвии Глорию Гревцеву объявили в розыск. Ранее она оправдывала преступления России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Гревцова не отреагировала на присланные повестки, принудительно привести ее в прокуратуру не удалось, поскольку ее не нашли по месту жительства, поэтому на этой неделе экс-депутата объявили в розыск.

Гревцовой предъявлено обвинение по двум статьям уголовного закона:

  • за оправдание военных преступлений;
  • разжигание национальной розни.

За такие преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Что именно делала депутат

Правоохранители начали расследование после того, как Гревцова усомнилась в правдивости информации, размещенной в Музее оккупации Латвии, и словах гида.

В ходе расследования служба также обнаружила другие видеообращения, где бывший депутат оправдывала военные преступления России в Украине.

Отношение Латвии к России на фоне войны в Украине

Латвия занимает резкую позицию в отношении РФ, осуждает страну за ее военную агрессию против Украины и призывает к ужесточению санкций в отношении Москвы.

В дни голосования на "президентских выборах" на территории российского посольства в Риге полиция проверила документы у 1001 человека. Часть из них решили изгнать из страны.

Также дипломата посольства РФ в Латвии внесли в список лиц, чье пребывание на территории страны нежелательно.

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