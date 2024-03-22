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Латвия проверила более тысячи россиян во время "выборов" РФ. Некоторых решили депортировать

Латвия, Пятница 22 марта 2024 18:57
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Латвия проверила более тысячи россиян во время "выборов" РФ. Некоторых решили депортировать Архивное фото: Латвия проверила более тысячи россиян во время "выборов" РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В дни голосования на "президентских выборах" на территории российского посольства в Риге полиция проверила документы у 1 001 человека.

Об этом заявила Государственная полиция Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медиазона".

Отмечается, что из 1001 человека у 24 обнаружили истечение сроков постоянного вида на жительство.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии решило выписать четырем из них требования самостоятельно покинуть страну в течение 30 дней.

Полиция назвала явку на "голосование" в посольство крайне низкой. По их подсчетам, туда пришли 2,38% от всех совершеннолетних россиян, живущих в Латвии.

Псевдовыборы в России

Напомним, с 15 по 17 марта в России состоялись "выборы" президента. Однако в Кремле еще перед началом "голосования" заявляли, что диктатора Владимира Путина переизберут с результатом в 90%.

Кроме того, незаконное "голосование" проводилось на оккупированных территориях Украины. Как сообщало ГУР, украинцев под давлением и запугиванием заставляли "голосовать" за диктатора.

Как и ожидалось, российский ЦИК объявил, что почти проработал результаты "выборов", и заявил о почти "рекордных" показателях голосования за Путина.

Российские СМИ писали, что так называемые выборы российского диктатора Владимира Путина были самыми нечестными выборами в истории РФ.

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