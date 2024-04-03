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У Латвії оголосили в розшук колишню депутатку Сейму, яка підтримала агресію РФ

Архівне фото: Глорія Гревцова (Flickr com Ieva Ābele Saeima)
Автор: Дмитро Браславський

Колишню депутатку Сейму Латвії Глорію Гревцеву оголосили в розшук. Раніше вона виправдовувала злочини Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Гревцова не відреагувала на надіслані повістки, примусово привести її до прокуратури не вдалося, оскільки її не знайшли за місцем проживання, тож цього тижня екс-депутатку оголосили в розшук.

Гревцовій висунуто обвинувачення за двома статтями кримінального закону:

  • за виправдання воєнних злочинів;
  • розпалювання національної ворожнечі. 

За такі злочини може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Що саме робила депутатка

Правоохоронці почали розслідування після того, як Гревцова засумнівалася в правдивості інформації, розміщеної в Музеї окупації Латвії, і словах гіда.

Під час розслідування служба також виявила інші відеозвернення, де колишня депутатка виправдовувала воєнні злочини Росії в Україні.

Ставлення Латвії до Росії на тлі війни в Україні

Латвія займає різку позицію щодо РФ, засуджує країну за її військову агресію проти України і закликає до посилення санкцій щодо Москви.

У дні голосування на "президентських виборах" на території російського посольства в Ризі поліція перевірила документи у 1 001 людини. Частину з них вирішили вигнати з країни.

Також дипломата посольства РФ у Латвії внесли до списку осіб, чиє перебування на території країни є небажаним.

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