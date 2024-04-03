В Латвии объявили в розыск бывшего депутата Сейма, которая поддержала агрессию РФ

Бывшего депутата Сейма Латвии Глорию Гревцеву объявили в розыск. Ранее она оправдывала преступления России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Гревцова не отреагировала на присланные повестки, принудительно привести ее в прокуратуру не удалось, поскольку ее не нашли по месту жительства, поэтому на этой неделе экс-депутата объявили в розыск.

Гревцовой предъявлено обвинение по двум статьям уголовного закона:

за оправдание военных преступлений;

разжигание национальной розни.

За такие преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Что именно делала депутат

Правоохранители начали расследование после того, как Гревцова усомнилась в правдивости информации, размещенной в Музее оккупации Латвии, и словах гида.

В ходе расследования служба также обнаружила другие видеообращения, где бывший депутат оправдывала военные преступления России в Украине.

Отношение Латвии к России на фоне войны в Украине