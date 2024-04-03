У Латвії оголосили в розшук колишню депутатку Сейму, яка підтримала агресію РФ
Колишню депутатку Сейму Латвії Глорію Гревцеву оголосили в розшук. Раніше вона виправдовувала злочини Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Гревцова не відреагувала на надіслані повістки, примусово привести її до прокуратури не вдалося, оскільки її не знайшли за місцем проживання, тож цього тижня екс-депутатку оголосили в розшук.
Гревцовій висунуто обвинувачення за двома статтями кримінального закону:
- за виправдання воєнних злочинів;
- розпалювання національної ворожнечі.
За такі злочини може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.
Що саме робила депутатка
Правоохоронці почали розслідування після того, як Гревцова засумнівалася в правдивості інформації, розміщеної в Музеї окупації Латвії, і словах гіда.
Під час розслідування служба також виявила інші відеозвернення, де колишня депутатка виправдовувала воєнні злочини Росії в Україні.
Ставлення Латвії до Росії на тлі війни в Україні
Латвія займає різку позицію щодо РФ, засуджує країну за її військову агресію проти України і закликає до посилення санкцій щодо Москви.
У дні голосування на "президентських виборах" на території російського посольства в Ризі поліція перевірила документи у 1 001 людини. Частину з них вирішили вигнати з країни.
Також дипломата посольства РФ у Латвії внесли до списку осіб, чиє перебування на території країни є небажаним.
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