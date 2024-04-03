У Латвії оголосили в розшук колишню депутатку Сейму, яка підтримала агресію РФ

Колишню депутатку Сейму Латвії Глорію Гревцеву оголосили в розшук. Раніше вона виправдовувала злочини Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Гревцова не відреагувала на надіслані повістки, примусово привести її до прокуратури не вдалося, оскільки її не знайшли за місцем проживання, тож цього тижня екс-депутатку оголосили в розшук.

Гревцовій висунуто обвинувачення за двома статтями кримінального закону:

за виправдання воєнних злочинів;

розпалювання національної ворожнечі.

За такі злочини може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Що саме робила депутатка

Правоохоронці почали розслідування після того, як Гревцова засумнівалася в правдивості інформації, розміщеної в Музеї окупації Латвії, і словах гіда.

Під час розслідування служба також виявила інші відеозвернення, де колишня депутатка виправдовувала воєнні злочини Росії в Україні.

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