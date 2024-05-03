ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Латвии хотят добавить в новый пакет санкций ЕС против РФ марганцевую руду и оксид алюминия

Пятница 03 мая 2024 22:41
UA EN RU
В Латвии хотят добавить в новый пакет санкций ЕС против РФ марганцевую руду и оксид алюминия Фото: министра финансов Арвил Ашераденс (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Латвия хочет расширить санкции против Российской Федерации и предложила Европейскому союзу запретить поставки марганцевой руды и окиси алюминия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Арвилса Ашераденса LSM.

По словам министра, страны ЕС вскоре проведут консультации по максимально быстрому утверждению пакета санкции против России.

В частности, в апреле Латвия предложила добавить в санкции запрет на экспорт и транзит марганцевой руды и оксида алюминия. Это сырье может быть использовано в российском военном производстве.

Тогда в МИД Латвии отметили, что страна считает такое решение уровня ЕС наиболее эффективным инструментом для ограничения товаропотока, а значит и потенциала России в войне с Украиной.

Санкции ЕС против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС вводят санкции против агрессора.

Вскоре должен быть объявлен 14 пакет ограничений. Именно к нему Латвия предлагает добавить запрет на экспорт марганцевой руды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Латвия Война в Украине
NEWS
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила