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В Латвии готовят запрет автобусных рейсов в Россию и Белоруссию

08:16 08.09.2026 Вт
3 мин
Что теперь будет с этими маршрутами и транзитом?
aimg Филипп Бойко
В Латвии готовят запрет автобусных рейсов в Россию и Белоруссию Фото: автовокзал в Латвии (LETA)
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Министерство сообщения Латвии подготовило законодательные изменения, предусматривающие полное прекращение международных пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию со следующего года. Запрет также будет касаться транзитных рейсов через Латвию в эти страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийское агентство Delfi.

В соответствии с международным соглашением действует один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Ежедневные рейсы в Москву совершает компания Norma-A, работающая под брендом Ecolines.

Разрешение на этот маршрут действует до 9 января 2027 года. В Министерстве сообщения заявили, что продолжать его не планируют.

Параллельно ведомство подготовило информационный отчет о дальнейшей организации международных автомобильных перевозок в Россию и совершенствовании нормативного регулирования.

В документе анализируется обмен разрешениями на автомобильные перевозки между Латвией и Россией в 2022-2026 гг., его влияние на экономику и занятость, а также ситуация с пассажирскими перевозками. Отчет также должен определить необходимость дальнейших изменений в законодательстве и будет представлен на рассмотрение правительства.

Почему ограничения могут не сработать полностью

Еще в прошлом году правительство Латвии поддержало предложение Министерства сообщения запретить с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года нерегулярные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Министерство готовит распоряжение о продлении этого запрета еще на год.

В то же время в ведомстве признают, что ограничение регулярных рейсов из Латвии не будет иметь полного эффекта. Пассажиры могут использовать стыковочные маршруты через Эстонию и Литву, а также услуги микроавтобусов, на которые не распространяются правила, регулирующие автобусные перевозки.

Поэтому Министерство сообщений продолжит оценивать безопасные, экономические и международно-правовые аспекты, чтобы выработать скоординированное решение на уровне стран Балтии и Европейского Союза.

Сколько людей ездят по маршруту в Москву

Национальное объединение Латвии выступает за полное прекращение пассажирских перевозок с Россией и призывает Министерство сообщения не продлевать лицензии перевозчиков, совершающих регулярные рейсы в РФ.

По данным политической силы, в первом полугодии 2026 года по маршруту Рига—Москва воспользовались 9079 пассажиров. При этом в июне по сравнению с январем спрос на этот маршрут вырос более чем на четверть, что, по мнению Национального объединения, сопровождается ростом рисков безопасности.

Контекст новости

В Латвии постоянно напоминают европейским соседям о чрезвычайной опасности со стороны РФ и ее белорусского прихвостня. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс напомнил, что вражеские операции происходят уже сегодня, а не угроза отдаленного будущего.

Уже с 1 сентября в Латвии был введен масштабный запрет на импорт широкого перечня промышленных товаров из России и Беларуси. Ограничения будут касаться как прямого ввоза, так и поставок через третьи страны.

В Латвии начали публиковать списки компаний, торгующих с РФ и Белоруссией. Ранее такая информация не была общедоступна, поскольку подлежала ограничениям конфиденциальности.

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