Латвия вернула призыв в армию, чтобы сдержать РФ от вторжения в Европу

Обязательная служба вступила в силу в начале января, всего за несколько недель до двухлетней годовщины вторжения России в Украину.

"Мы снова представили проект. Мы используем это, чтобы увеличить размер нашего активного и готового резерва", - заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш

Все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны будут отслужить год, в том числе проживающие за рубежом.

Латвия хочет подготовиться к возможной войне

"Те, кто отказывается служить, могут быть оштрафованы или помещены в тюрьму, хотя будут применяться некоторые исключения, в частности для людей с проблемами со здоровьем, родителей-одиночек и тех, кто имеет двойное гражданство и уже служил за рубежом", - говорится в материале.

Отмечается, что Латвия стремится повысить свою оборонительную готовность путем расширения резервных сил и пополнения своего арсенала оружия в свете агрессии РФ.

По словам Кариньша, усиление обороны сейчас посылает РФ сигнал о том, что базы Латвии и ее европейских союзников прикрыты.

"Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и российские политические классы ясно видели, что движение в Европу невозможно", - сказал он.

Министр иностранных дел заявил, что России необходимо понять, что европейская оборона полностью готова к работе и что невозможно добиться каких-то выгод без огромных потерь, и убедиться, что никакие выгоды на самом деле невозможны.

Какие планы у Латвии

"Представьте себе положительный результат украинской войны - вся украинская территория будет освобождена и война закончится. Но в тот день Россия все еще остается угрозой", - сказал Кариньш.

Он также добавил, что пока не видит никакой прямой военной угрозы любому члену НАТО, и есть много аргументов, которые говорят о том, что это очень трудно себе представить. Однако страна все равно хочет подготовиться и это происходит не из-за какого-то страха.

В Латвии призванные на службу будут получать ежемесячную зарплату до 300 евро и размещаться в армейских казармах. Им будет разрешено взять отпуск продолжительностью до одного месяца.

Кариньш сказал, что призывников соберут в профессиональные подразделения, чтобы овладеть необходимыми навыками и обеспечить полную экипировку для ведения боевых действий. План Латвии заключается в том, чтобы иметь боеспособные силы численностью 61 000 человек, разделенные на действующие войска и резервные части.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.