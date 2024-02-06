Латвія повернула призов до армії, щоб стримати РФ від вторгнення в Європу

Обов'язкова служба набула чинності на початку січня, всього за кілька тижнів до дворічної річниці вторгнення Росії в Україну.

"Ми знову представили проєкт. Ми використовуємо це, щоб збільшити розмір нашого активного і готового резерву", - заявив міністр закордонних справ Крішьяніс Каріньш

Усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 27 років повинні будуть відслужити рік, зокрема ті, які проживають за кордоном.

Латвія хоче підготуватися до можливої війни

"Ті, хто відмовляється служити, можуть бути оштрафовані або поміщені до в'язниці, хоча будуть застосовуватися деякі винятки, зокрема для людей із проблемами зі здоров'ям, батьків-одинаків і тих, хто має подвійне громадянство і вже служив за кордоном", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Латвія прагне підвищити свою оборонну готовність шляхом розширення резервних сил і поповнення свого арсеналу зброї у світлі агресії РФ.

За словами Каріньша, посилення оборони зараз посилає РФ сигнал про те, що бази Латвії та її європейських союзників прикриті.

"Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали і російські політичні класи ясно бачили, що рух до Європи неможливий", - сказав він.

Міністр закордонних справ заявив, що Росії необхідно зрозуміти, що європейська оборона повністю готова до роботи і що неможливо домогтися якихось вигод без величезних втрат, і переконатися, що жодні вигоди насправді неможливі.

Які плани має Латвія

"Уявіть собі позитивний результат української війни - всю українську територію буде звільнено і війна закінчиться. Але того дня Росія все ще залишається загрозою", - сказав Каріньш.

Він також додав, що наразі не бачить жодної прямої військової загрози будь-якому члену НАТО, і є багато аргументів, які говорять про те, що це дуже важко собі уявити. Однак країна все одно хоче підготуватися і це відбувається не через якийсь страх.

У Латвії призвані на службу отримуватимуть щомісячну зарплату до 300 євро і розміщуватимуться в армійських казармах. Їм буде дозволено взяти відпустку тривалістю до одного місяця.

Каріньш сказав, що призовників зберуть у професійні підрозділи, щоб опанувати необхідні навички та забезпечити повне екіпірування для ведення бойових дій. План Латвії полягає в тому, щоб мати боєздатні сили чисельністю 61 000 осіб, розділені на чинні війська і резервні частини.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки або обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

Додамо, що 16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

Напередодні голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер після вчорашнього засідання Ради Україна-НАТО, на якому розглядалася зокрема протидія ЗСУ широкомасштабній військовій агресії РФ, закликав світову спільноту не впадати в песимізм.