Латвия заявила о приближении двух российских военных кораблей

Фото: корабль "Иван Антонов" (mil.ru)

Корабли РФ обнаружены в исключительной экономической зоне за 7 морских миль от границы Латвии

Вооруженные силы Латвии заявили о приближения двух военных кораблей Российской Федерации (РФ) к границам страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальных вооруженных сил Латвии.

Отмечается, что корабли были обнаружены 5 ноября за 7 морских миль от территориальных вод страны в исключительной экономической зоне.

"Военно-морские силы 5 ноября идентифицировали корабль снабжения класса "Бира" и корабль "Иван Антонов" класса "Александрит" Вооруженных сил России", - сообщила пресс-служба в Twitter.

Напомним, двумя днями ранее - в субботу, 3 ноября, в исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали российское военное судно. Это корабль поддержки подводной лодки СС-750 класса "Каштан" Вооруженных сил России. Корабль был обнаружен на расстоянии 13 морских миль от территориальных вод Латвии.

А в сентябре 2017 Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали полет двух российских военно-транспортных самолетов недалеко от латвийских границ. По данным ведомства, там пролетели военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26.