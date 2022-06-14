Латвія заборонить громадянам Росії та Білорусі володіти стратегічними підприємствами

Зазначається, що комісія Сейму Латвії з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції вже схвалила відповідні поправки до закону.

У тексті поправок сказано, що Росія та Білорусь, її громадяни або її юридичні особи при затвердженні поправок не зможуть набути значної частини або вирішального права голосу у важливому з погляду національної безпеки Латвії підприємстві, а також не зможуть стати членом такого підприємства або бути його справжнім. бенефіціаром

При цьому, якщо громадяни Росії чи Білорусі вже мають значну участь чи вирішальний вплив на таких підприємствах, то вони більше не зможуть користуватися у ньому правом голосу.

Мінекономіки Латвії зазначило, що Росія та Білорусь можуть впливати на інші країни за допомогою участі у стратегічних компаніях.