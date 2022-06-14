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Латвія заборонить громадянам Росії та Білорусі володіти стратегічними підприємствами

Фото: Латвія заборонить громадянам Росії та Білорусі володіти стратегічними підприємствами (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Парламент Латвії підготував поправки до закону, які передбачають заборону на участі у важливих підприємствах держави для білорусів та росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що комісія Сейму Латвії з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції вже схвалила відповідні поправки до закону.

У тексті поправок сказано, що Росія та Білорусь, її громадяни або її юридичні особи при затвердженні поправок не зможуть набути значної частини або вирішального права голосу у важливому з погляду національної безпеки Латвії підприємстві, а також не зможуть стати членом такого підприємства або бути його справжнім. бенефіціаром

При цьому, якщо громадяни Росії чи Білорусі вже мають значну участь чи вирішальний вплив на таких підприємствах, то вони більше не зможуть користуватися у ньому правом голосу.

Мінекономіки Латвії зазначило, що Росія та Білорусь можуть впливати на інші країни за допомогою участі у стратегічних компаніях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Латвії заборонили трансляцію 80 російських телеканалів, які були не заборонені раніше.

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