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Латвия запретит гражданам России и Беларуси владеть стратегическими предприятиями

Фото: Латвия запретит гражданам России и Беларуси владеть стратегическими предприятиями (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Парламент Латвии подготовил поправки в закон, которые предусматривают запрет на участие в важных предприятиях государства для белорусов и россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращении коррупции уже одобрила соответствующий поправки в закон.

В тексте поправок сказано, что Россия и Беларусь, ее граждане или ее юридические лица при утверждении поправок не смогут приобрести значительную часть или решающее право голоса в важном с точки зрения национальной безопасности Латвии предприятии, а также не смогут стать членом такого предприятия или быть его настоящим бенефициаром

При этом в случае, если граждане России или Беларуси уже оказывают значительное участие или решающее влияние на таких предприятиях, то они больше не смогут пользоваться в нем правом голоса.

Минэкономики Латвии отметило, что Россия и Беларусь могут влиять на другие страны с помощью участия в стратегических компаниях.

Напомним, ранее стало известно, что в Латвии запретили трансляцию 80 российских телеканалов, которые были не запрещены ранее.

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