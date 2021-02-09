Латвія заборонила ретрансляцію 16 російських телеканалів

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) заборонила ретрансляцію 16 російських каналів через те, що їх представник у країні невідомий. Рішення набуде чинності з 10 лютого.

Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, колишній правовласник SIA "TEM LV" повідомив, що з 1 лютого у нього більше немає прав на ретрансляцію цих телеканалів, таку інформацію також надали кабельні оператори. Таким чином на території Латвії будуть заборонені телеканали: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Серіал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Киномикс", "Наше нове кіно", "Рідне кіно", "Індійське кіно", "Кінокомедія", "Кіносерії", "КВК ТВ", "Кухня ТБ", "TV BOX" і "HD Life".