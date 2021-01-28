Латвія закупить ще 420 тисяч доз COVID-вакцини Moderna

Уряд Латвії підтримав план про закупівлю додаткових доз вакцини виробництва Moderna. Влада схвалили закупівлю 420 тисяч доз вакцини.

Про це повідомляє Delfi.

Препарат буде доставлений в Латвію у другій половині 2021 року.

"Ми вважаємо це рішення необхідним, щоб у разі затримки вакцин інших виробників ми були впевнені, що у нас брак у вакцинах не буде", - заявив міністр охорони здоров'я Даніель Павлютс.

Крім того, уряд Латвії подало заявки на закупівлю потенційних вакцин у двох інших виробників. Зокрема, вакцини NovaVax і Valneva.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що латвійський уряд закупить 200 тисяч доз вакцини Moderna.

Крім того, у Латвії діє комендантська година. Він буде діяти на вихідних з 22:00 до 05:00.

Додамо, що "Росспоживнагляд" заявив, що в Росії не можна використовувати вакцину від коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech. Заборона поширюється і для організацій міжнародного медичного кластера.