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У Росії заборонили використовувати COVID-вакцину Pfizer

Москва, Четвер 14 січня 2021 13:37
У Росії заборонили використовувати COVID-вакцину Pfizer
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

"Росспоживнагляд" заявив, що в Росії не можна використовувати вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech. Заборона поширюється і для організацій міжнародного медичного кластера.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Відповідно до чинного законодавства, ввезення на територію РФ і застосування вакцин для профілактики нової коронавірусної інфекції, що не пройшли державну реєстрацію в Росії, заборонено", - йдеться в повідомленні відомства.

Наголошується, що в РФ на сьогодні зареєстровано дві вітчизняні вакцини - "Супутник V" і "ЭпиВакКорона".

Нагадаємо, вчора президент Росії Володимир Путін доручив розпочати масову вакцинацію від коронавірусу в країні вже з наступного тижня. Він розпорядився підготувати відповідну інфраструктуру.

Також РБК-Україна писало, що Росія хоче випробувати свою вакцину від COVID-19 на українцях.

Крім того, у січні 2021 року РФ почне поставки своєї вакцини від COVID на окупований Донбас.

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