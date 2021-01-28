Латвия закупит еще 420 тысяч доз COVID-вакцины Moderna

Правительство Латвии поддержало план о закупке дополнительных доз вакцины производства Moderna. Власти одобрили закупку 420 тысяч доз вакцины.

Об этом сообщает Delfi.

Препарат будет доставлен в Латвию во второй половине 2021 года.

"Мы считаем это решение необходимым, чтобы в случае задержки вакцин других производителей мы были уверены, что у нас недостатка в вакцинах не будет", - заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Кроме того, правительство Латвии подало заявки на закупку потенциальных вакцин у двух других производителей. В частности, вакцины NovaVax и Valneva.

Напомним, ранее сообщалось, что латвийское правительство закупит 200 тысяч доз вакцины Moderna.

Кроме того, в Латвии действует комендантский час. Он будет действовать на выходных с 22:00 до 05:00.

Добавим, что "Росздравнадзор" заявил, что в России не можно использовать вакцину от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Запрет распространяется и для организаций международного медицинского кластера.