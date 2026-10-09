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Латвия запретила местным депутатам ездить в РФ и Белоруссию

06:35 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Латвия запретила местным депутатам ездить в РФ и Белоруссию Фото: сейм Латвии (Getty Images)
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Сейм Латвии окончательно принял поправки к закону, запрещающие депутатам местных органов власти ездить в Россию и Беларусь. Ограничения также распространяются на транзитный проезд через территорию этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Законопроект в срочном порядке был поддержан в окончательном чтении 8 октября. Он предусматривает внесение изменений в закон об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности.

Ранее запрет на поездки в Россию и Беларусь уже действовал для ряда категорий государственных служащих, в том числе лиц с доступом к государственной тайне, работников отдельных министерств и силовых структур, военнослужащих, дипломатов, работников судебных и прокурорских органов, а также депутатов латвийского парламента и его сотрудников.

Теперь в этот список добавили депутатов местного самоуправления.

Глава комиссии Сейма по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис объяснил необходимость ограничений рисками безопасности.

По его словам, местные депутаты играют важную роль в системе гражданской защиты, в частности, в приграничных регионах, где идет обустройство границы и решаются важные вопросы обороны.

Он подчеркнул, что в каждом самоуправлении есть план гражданской защиты, а депутаты являются частью этой системы.

Поэтому, по его словам, важно не допустить ситуаций, при которых люди, имеющие доступ к информации по безопасности или играющие важную роль в управлении кризисами, могут оказаться под влиянием России или Беларуси.

Латвийские власти ранее также предупреждали о рисках разведывательной деятельности России и Беларуси и призвали граждан воздерживаться от поездок в эти страны.

Согласно действуяющим ограничениям, нарушение запрета на выезд может стать самостоятельным основанием для прекращения трудовых отношений.

Напомним, в начале октября партия проукраинского премьера Латвии одержала победу на выборах с рекордным результатом.

Еще мы писали, что страны Балтии усиливают оборону из-за угрозы России и готовятся к возможному конфликту.

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