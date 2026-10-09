Латвия запретила местным депутатам ездить в РФ и Белоруссию
Сейм Латвии окончательно принял поправки к закону, запрещающие депутатам местных органов власти ездить в Россию и Беларусь. Ограничения также распространяются на транзитный проезд через территорию этих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Законопроект в срочном порядке был поддержан в окончательном чтении 8 октября. Он предусматривает внесение изменений в закон об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности.
Ранее запрет на поездки в Россию и Беларусь уже действовал для ряда категорий государственных служащих, в том числе лиц с доступом к государственной тайне, работников отдельных министерств и силовых структур, военнослужащих, дипломатов, работников судебных и прокурорских органов, а также депутатов латвийского парламента и его сотрудников.
Теперь в этот список добавили депутатов местного самоуправления.
Глава комиссии Сейма по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис объяснил необходимость ограничений рисками безопасности.
По его словам, местные депутаты играют важную роль в системе гражданской защиты, в частности, в приграничных регионах, где идет обустройство границы и решаются важные вопросы обороны.
Он подчеркнул, что в каждом самоуправлении есть план гражданской защиты, а депутаты являются частью этой системы.
Поэтому, по его словам, важно не допустить ситуаций, при которых люди, имеющие доступ к информации по безопасности или играющие важную роль в управлении кризисами, могут оказаться под влиянием России или Беларуси.
Латвийские власти ранее также предупреждали о рисках разведывательной деятельности России и Беларуси и призвали граждан воздерживаться от поездок в эти страны.
Согласно действуяющим ограничениям, нарушение запрета на выезд может стать самостоятельным основанием для прекращения трудовых отношений.
Напомним, в начале октября партия проукраинского премьера Латвии одержала победу на выборах с рекордным результатом.
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