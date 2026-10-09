Латвія заборонила місцевим депутатам їздити до РФ та Білорусі

Сейм Латвії остаточно ухвалив поправки до закону, які забороняють депутатам місцевих органів влади їздити до Росії та Білорусі. Обмеження також поширюється на транзитний проїзд через територію цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Законопроєкт у терміновому порядку підтримали в остаточному читанні 8 жовтня. Він передбачає внесення змін до закону про обмеження дій, що загрожують національній безпеці.

Раніше заборона на поїздки до Росії та Білорусі вже діяла для низки категорій державних службовців, зокрема осіб із доступом до державної таємниці, працівників окремих міністерств і силових структур, військовослужбовців, дипломатів, працівників судових і прокурорських органів, а також депутатів латвійського парламенту та його співробітників.

Тепер до цього переліку додали депутатів місцевого самоврядування.

Голова комісії Сейму з питань оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймондс Бергманіс пояснив необхідність обмежень безпековими ризиками.

За його словами, місцеві депутати відіграють важливу роль у системі цивільного захисту, зокрема в прикордонних регіонах, де триває облаштування кордону та вирішуються важливі питання оборони.

Він наголосив, що в кожному самоврядуванні є план цивільного захисту, а депутати є частиною цієї системи.

Тому, за його словами, важливо не допустити ситуацій, за яких люди, що мають доступ до інформації з питань безпеки або відіграють важливу роль в управлінні кризами, можуть опинитися під впливом Росії чи Білорусі.

Латвійська влада раніше також попереджала про ризики розвідувальної діяльності Росії та Білорусі й закликала громадян утримуватися від поїздок до цих країн.

Згідно з чинними обмеженнями, порушення заборони на виїзд може стати самостійною підставою для припинення трудових відносин.