Латвия заблокировала ряд сайтов за распространение российской пропаганды

Так, был закрыт доступ к сайтам "mk-pskov.ru", "life.ru", "www.pnp.ru", "news-front.su", "russkie.org", "ont.by", "www.sb.by", "council.gov.ru", "x-true.info". Отныне пользователи этих страниц будут перенаправлены на информационное сообщение "nelegalssaturs.lv".

Решение основывается на выводах другой компетентной государственной администрации и самого Совета о том, что эти веб-сайты используются для поддержки агрессивной российской пропаганды. Власти Латвии пришли к выводу, что веб-сайты распространяют искаженную и ложную информацию о войне, развязанной Россией против Украины, и военных преступлениях, совершенных РФ с целью их оправдания. Также распространяется язык вражды и информация, дискредитирующая латвийское государство и Североатлантический союз (НАТО).

"Эти веб-сайты распространяют нарратив о том, что Запад и НАТО виноваты в ситуации в Украине, тогда как Россия лишь хочет обеспечить мир во всем мире. Они распространяют существенно искаженную и ложную текущую информацию о событиях в Латвии и мире, дискредитируют способность НАТО защитить любую страну-члена Альянса и оправдывают вторжение России в Украину", - отмечается в сообщении.

Нацсовет по электронным средствам массовой информации подчеркивает, что распространение такой информации путем сознательного введения общественности в заблуждение касательно истинных целей РФ в Украине, подстрекательство общественности против украинского государства и народа, а также путем сознательного искажения информации о возможности использования русского языка в Латвии и странах Балтии, негативно влияет на мирное сосуществование различных групп общества, в частности в Латвии. Также это создает риски различных негативных провокаций, которые представляют значительную угрозу безопасности латвийского государства, общественному порядку и безопасности.

Что касается оценки ограничения свободы выражения мнений, NEPLP считает, что общественность имеет право на получение правдивой информации. Однако, считают в Нацсовете, общественным интересам не соответствует получение информации, которая угрожает национальной или общественной безопасности либо территориальному единству страны, а также информации, разжигающей ненависть и сознательно вводящей в заблуждение.

"Получение такой информации может вызвать у части населения тревогу и страх за существование своей страны и за собственное будущее, за будущее своей семьи, а также расколоть общество. Кроме того, эта информация также содержит дезинформацию и может привести к появлению и активизации организаций, поддерживающих радикальные идеи, а также их оппонентов, что не исключает возможности протестов различных групп внутри стран и, таким образом, несомненно, влияет на общественный порядок и безопасность людей, что существенно и однозначно влияет на безопасность страны в целом", - говорится в заявлении Нацсовета.

В NEPLP отметили, что причиненный ущерб был бы значительно меньше если бы веб-сайты, распространяющие информацию, угрожающую национальной безопасности, были недоступны в Латвии, или если бы доступ к этой информации был значительно ограничен.

По мнению Совета, предусмотренный Законом об электронных коммуникациях инструмент ограничения права на свободу выражения мнений - право принимать решение об ограничении доступа к доступным на территории Латвии веб-сайтам, которые распространяют контент, который угрожает или может угрожать национальной безопасности или общественному порядку и безопасности - считается надлежащим средством достижения законной цели.

Антироссийские меры в Латвии

На днях Латвийское управление по вопросам миграции заявило о намерении депортировать несколько сотен россиян, не имеющих права на пребывание в стране.

В прошлом году в Латвии начались судебные процессы против 16 журналистов, которые сотрудничали с российскими СМИ.

Ранее в Латвии заблокировали российский сайт из-за угрозы суверенитету Украины.

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