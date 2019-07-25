У Латвії заблокували російський сайт через загрозу суверенітету України

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МЗС Латвії звинувачує Baltnews.lv у порушенні регламенту ЄС про санкції проти Росії

Влада Латвії заблокувала сайт Baltnews.lv, що належить російському пропагандистському медіахолдингу "Росія сьогодні", заявивши, що він загрожує суверенітету України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У Міністерстві закордонних справ Латвії вважають, що зазначений ресурс порушує положення регламенту Ради ЄС від 17 березня 2014 про санкції проти Росії за анексі. Криму та загрожує територіальній цілісності та суверенітету України.

Водночас російський МЗС звинуватив Ригу в прагненні "зачистити свій інформпростір від незалежних ЗМІ".

У МЗС РФ заявили, що очікують засудження цього кроку від профільних структур і неурядових організацій, насамперед ОБСЄ.

Нагадаємо, голова представництва Євросоюзу в Москві Маркус Едерер заявив, що Європейський Союз не має наміру ставити шенгенські візи кримчанам в паспорти, видані Росією після анексії півострова 2014 року, оскільки ЄС не визнав і не визнає анексію Криму Росією.