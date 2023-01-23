Латвия потребовала от посла России покинуть страну до 24 февраля

"Россиянин был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уровня поверенного в делах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что решение было принято в связи полномасштабным вторжением России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

"Российский посол должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики покинет Россию до 24 февраля", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия заявила, что снижает уровень дипломатических отношений с Эстонией и сокращает количество дипломатов. Представительства обеих стран будут представлены временно поверенными вместо послов.

В свою очередь Эстония объявила, что высылает посла России из страны и ожидает аналогичных действий от Москвы.

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