Латвия не будет изымать машины с номерами РФ, которые уже находятся в Евросоюзе

По данным налоговой службы страны, меры по запрету на автомобили с российскими номерами касаются только ситуации пересечения границы и «не касаются транспортных средств, зарегистрированных в РФ, которые уже находятся на территории ЕС.

Латвия также не будет конфисковывать у россиян личные вещи при переходе границы, включая смартфоны. При этом ввоз персональных вещей может быть запрещен, только если они ввозятся в количествах, которые вызывают подозрения в том, что эти вещи могут быть предназначены для коммерческих целей.

Что этому предшествовало

Эстония, Литва и Латвия 13 сентября объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Таким образом в случае прибытия на границу машины с номерами РФ водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в Россию, или же они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Позже в Эстонии предложили перерегистрировать автомобили с российскими номерами, которые находятся в стране. Или же такие авто предлагают конфисковать. Но в правительстве отмечают, что еще не решили, как быть с находящимися на территории страны автомобилями с российской регистрацией, и рассматривают различные варианты.