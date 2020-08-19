Латвія не бачить можливості визнати Тіхановську президентом Білорусі

Визнати Світлану Тіхановську переможцем виборів президента Білорусі проблематично з юридичної та політичної точок зору. Кращим сценарієм виходу із ситуації будуть нові вибори.

Про це в інтерв'ю Латвійському радіо заявив міністр закордонних справ Едгарс Ринкевічс, передає lsm.lv.

За його словами, нові вибори є єдиним способом без фальсифікації зрозуміти, хто користується довірою білоруського суспільства.

"У кращому разі ми не знаємо на даний момент, який реальний розподіл голосів", - заявив Ринкевічс.

Він підкреслив, що Центральна виборча комісія Білорусі "втратила віру в очах самих білорусів, а також міжнародного співтовариства". Необхідно сформувати новий ЦВК, до якого увійдуть представники опозиції, різних суспільних груп і чинної влади.

"Не будемо забувати, що це не так просто, як ми іноді думаємо зі сторони - всі пішли, і відразу ж починається нове життя. Це також певний еволюційний процес", - додав Ринкевічс.

При цьому, на його думку, слід враховувати найгірший сценарій російської інтервенції.

Нагадаємо, раніше Тіхановська заявила про готовність стати національним лідером Білорусі, а в самій країні вже заробив опозиційний штаб передачі влади.

Напередодні опозиція заявила, що не бачить можливості для перерахунку голосів на виборах.