Латвия выделит 15 млн евро на коалицию дронов для Украины

Латвия выделяет 20 миллионов евро на дроны и поддержку украинских военных в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Латвии Байбы Браже на пресс-конференции в Киеве.
"В следующем году мы предоставим 15 млн евро для поддержки новейших исследований и их внедрения, чтобы Украина могла эффективнее защищаться", - отметила она.
По ее словам, эти деньги пойдут на дроны, развитие инновационных технологий беспилотных систем, создание нового технического потенциала и внедрение передовых разработок на поле боя.
Кроме того, Латвия выделит 5 млн евро на реабилитацию украинских военных и подготовку бойцов - ежегодно можно обеспечить до 4 тысяч человек.
Как отметил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, в этом году Латвия передала Украине 12 тысяч дронов, и стороны обсудили увеличение производства и поставок в 2026 году.
Поддержка Латвия - Украина
Латвия активно поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны, предоставляя военную технику, дроны, обучение и медицинскую помощь.
Страна является ключевым партнером в развитии Коалиции дронов и инновационных оборонных технологий для ВСУ.
Совместные пресс-конференции после переговоров позволяют официально сообщать об объемах помощи и планах на следующие годы.
Напомним, ранее в Чехии запустили сбор на дроны-перехватчики для Украины