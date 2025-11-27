Латвия выделит 15 млн евро на коалицию дронов для Украины

"В следующем году мы предоставим 15 млн евро для поддержки новейших исследований и их внедрения, чтобы Украина могла эффективнее защищаться", - отметила она.

По ее словам, эти деньги пойдут на дроны, развитие инновационных технологий беспилотных систем, создание нового технического потенциала и внедрение передовых разработок на поле боя.

Кроме того, Латвия выделит 5 млн евро на реабилитацию украинских военных и подготовку бойцов - ежегодно можно обеспечить до 4 тысяч человек.

Как отметил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, в этом году Латвия передала Украине 12 тысяч дронов, и стороны обсудили увеличение производства и поставок в 2026 году.