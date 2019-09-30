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Грузія виступає проти РФ в ПАРЄ із солідарності з Україною

Новини » Політика    30.09.2019 - 12:37
Грузія виступає проти РФ в ПАРЄ із солідарності з Україною
Фото: Тамар Чугошвили (facebook com perviykanal1tvge)

Грузія заявляє про погрози зі сторони РФ, з якими стикаються Грузія і Україна

Грузинська делегація на чолі з першим віце-спікером парламенту Тамарой Чугошвілі виступає проти відновлення права голосу Росії в ПАРЄ. Про це повідомляє грузинське видання Imedinews.

Як повідомляється, Грузія заявляє про погрози зі сторони РФ, з якими стикаються Грузія і Україна. Чугошвілі висловила свою солідарність з Україною.

"Нам сумно, що більшість країн підтримали відновлення права голосу Росії. Ми не збираємося брати участь ні в яких урочистостях, ми будемо лише обговорювати проблеми, які приходять з Росії в нашу країну і Україну", - сказала вона.

Нагадаємо, в Страсбурзі сьогодні відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня. Українська делегація не буде брати участь у її роботі на знак протесту проти повернення РФ.

Крім цього, грузинська делегація не буде у повному складі приймати участі в жовтневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Грузія підтримує позицію України і ще п'яти країн через повернення Росії до складу Асамблеї.

РБК-Україна писало, що в цьому році Асамблея підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. У повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.

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