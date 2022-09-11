Латвія збирається розірвати угоду про взаємні поїздки громадян з Білоруссю: що це означає

Як зазначає латвійське Міністерство закордонних справ, угода між урядами Латвії та Білорусі була укладена для полегшення поїздок жителів обох країн. Вона набуло чинності 1 серпня 2008 року і полегшувала отримання в'їзних віз.

У 2020 році набула чинності угода між ЄС і Білоруссю про спрощену видачу віз. Вона передбачало звільнення від реєстрації латвійців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території країни і негромадян Латвії при перебуванні на території Білорусі до 30 днів.

Повідомляється, що після припинення дії договору буде застосовуватися звичайний порядок реєстрації. Він передбачає необхідність реєстрації протягом 10 днів після в'їзду в Білорусь.

При цьому МЗС наполегливо закликає латвійців не їздити в Білорусь через непередбачуваний розвиток ситуації з безпекою в країні.

Також в міністерстві відзначили, що Латвія не бачить можливості для продовження договірних відносин з Білоруссю у сфері поїздок громадян. Як тільки рішення Кабміну буде затверджено, МЗС направить білоруській стороні повідомлення про намір розірвати угоду.