Латвия профинансирует закупку оружия для Украины в рамках инициативы НАТО: озвучена сумма

Во вторник, 12 августа, после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня сообщила, что страна присоединяется к новому механизму НАТО (PURL - Priority Ukraine Requirements List) с финансовым взносом не менее 2 миллионов евро.

Речь идет о поддержке инициативы, которая предусматривает централизованную закупку критически необходимого оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины, в частности систем ПВО.

При этом, по словам Силини, точная сумма, которую выделит Латвия, будет уточнена позже.

Этот шаг согласуется с призывом президента США Дональда Трампа через НАТО активизировать помощь Украине, обеспечив ее современными оборонными возможностями.

Новая программа вооружения Украины через НАТО

Новая инициатива НАТО, известная как PURL (Priority Ukraine Request List), предусматривает создание специального счета Альянса, на который страны-партнеры смогут переводить средства для закупки американского вооружения.

Украина, в свою очередь, будет формировать перечень нужного вооружения и передавать его напрямую в НАТО. После этого генерал Алексус Гринкевич, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, будет оценивать наличие необходимых запасов в США и возможности их поставки.

На прошлой неделе Дания, Норвегия и Швеция уже объявили о своем вкладе в рамках этой программы - они профинансируют пакет вооружений и боеприпасов на сумму 500 миллионов долларов, который будет закуплен в США.

Теперь готовность помогать Украине продемонстрировала и Латвия. На этот раз Рига вносит вклад в более масштабный и системный механизм помощи, который может стать ключевым в удовлетворении самых насущных потребностей ВСУ.