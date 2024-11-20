Латвия продлила поддержку украинских беженцев на 2025 год: что изменится

Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции утвердила поправки к закону о поддержке украинских беженцев, предусматривающих продление государственной помощи еще на год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Общий бюджет поддержки в 2024 году составит 65 миллионов евро.
Продолжение финансовой помощи включает:
Кроме этого, вместо двух лет украинцы будут получать разрешение на временное проживание в Латвии на три года.
Также сообщается, что дети от 7 лет будут иметь право на социальные гарантии до 19 лет.
Отмечается, что украинские медики и фармацевты, работающие в Латвии более трех лет, должны подтвердить знание латвийского языка на уровне В1.
Также известно, что проездные документы, срок действия которых истек, будут оставаться в Латвии до 28 февраля 2026 года.
Поправки направлены на понижение административной нагрузки и повышение эффективности помощи. В Министерстве социальной защиты уверяют, что все дополнительные расходы муниципалитетов будут компенсированы государством.
Напомним, что в Риге в этом году был открыт центр размещения новых беженцев из Украины
Как относятся к украинским беженцам в Латвии - узнайте в материале РБК-Украина.
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