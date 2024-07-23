В Риге открыли центр размещения новых беженцев из Украины: детали

В столице Латвии открыли новый центр по временному размещению новоприбывших украинцев. Ежемесячно в Ригу прибывает более 630 украинских беженцев.

Первоначальное жилье будет предоставляться на 120 дней, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lsm.lv.

Беженцев будут селить на первое время, пока не найдут работу и жилье

В Риге открыли центр для размещения украинских беженцев на первое время по прибытии. По словам руководителя Рижского центра поддержки украинцев Петериса Грубе, в Ригу ежемесячно приезжают около 630 украинских беженцев. Из них 125 разместят в новых помещениях центра. Остальных поселят в городских общежитиях.

Новый центр предназначен для первоначального размещения беженцев в течение 120 дней. За это время люди осваиваются в новом положении, находят жилье, ищут работу и устраивают своих детей в детские сады и школы.

"Обычно украинцам не требуется столь длительный срок. Значительная часть из них переезжает из временного жилья на постоянное в течение 30-40 дней", - пояснил Грубе.

Первых жителей Украины заселили в новое помещение 22 июля.

Фото: Поддержка Украины в Латвии (unsplash.com)

Какие условия для беженцев создали во временном жилье

В 2023 году Департамент жилищного хозяйства и экологии отремонтировал второй и третий этажи здания, которое определили для размещения украинских беженцев.

Всего в здании 50 номеров. Они объеденены блоками – на две жилые комнаты есть общие удобства. Средняя площадь жилой комнаты составляет 12 кв. м. Комнаты укомплектованы мебелью, кухонной техникой и другими бытовыми принадлежностями.

На первом этаже здания расположен многофункциональный дневной центр социальных служб для детей и взрослых "Paaudzes", который также оказывает поддержку украинским беженцам.